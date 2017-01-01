В Кирове прошел снегопад
- Автор:
- максим хакимов
- Дата публикации:
- 08:13
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- 7
Циклон на Вятке принес в Киров снегопад. В городе установился снежный покров.
- 7
Циклон на Вятке принес в Киров снегопад. В городе установился снежный покров.
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