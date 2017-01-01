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В Кирове прошел снегопад

Автор:
максим хакимов
Дата публикации:
08:13
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Циклон на Вятке принес в Киров снегопад. В городе установился снежный покров.

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