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Ветер повредил забор в Пресненском районе Москвы

Автор:
Darmarochka
Дата публикации:
08:25
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В Пресненском районе Москвы в микрорайоне Камушки ветер сорвал пластиковые листы с забора детского сада.

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