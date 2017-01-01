Ветер повредил забор в Пресненском районе Москвы
- Автор:
- Darmarochka
- Дата публикации:
- 08:25
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В Пресненском районе Москвы в микрорайоне Камушки ветер сорвал пластиковые листы с забора детского сада.
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В Пресненском районе Москвы в микрорайоне Камушки ветер сорвал пластиковые листы с забора детского сада.
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