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Заборы, упавшие дорожные знаки и светофор на проспекте Вернадского

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:29
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О субботнем урагане прошедшем в столице напоминают упавшие заборы, дорожные знаки и с корнем вывернутый светофор.

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