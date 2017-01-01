Заборы, упавшие дорожные знаки и светофор на проспекте Вернадского
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 11:29
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- 38
О субботнем урагане прошедшем в столице напоминают упавшие заборы, дорожные знаки и с корнем вывернутый светофор.
- 38
О субботнем урагане прошедшем в столице напоминают упавшие заборы, дорожные знаки и с корнем вывернутый светофор.
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