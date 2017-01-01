Дерево упало на спортивную площадку на улице Крупской
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 11:31
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- 41
Между домами №8 и № 4 по улице Крупской большое дерево упало на спортивную площадку.
- 41
Между домами №8 и № 4 по улице Крупской большое дерево упало на спортивную площадку.
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