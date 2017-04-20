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Город Котельнич засыпало снегом

Автор:
LIZALIZA
Дата публикации:
12:24
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Жители города Котельнич в Кировской области проснулись утром 22 апреля вновь в зиме, город засыпало снегом.

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