Город Котельнич засыпало снегом
- Автор:
- LIZALIZA
- Дата публикации:
- 12:24
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- 23
Жители города Котельнич в Кировской области проснулись утром 22 апреля вновь в зиме, город засыпало снегом.
- 23
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27
12:32 | Vyatskaya
156
20.04.2017 20:09 | LIZALIZA
Жители города Котельнич в Кировской области проснулись утром 22 апреля вновь в зиме, город засыпало снегом.
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