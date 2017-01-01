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Апрельская зима в Кирове

Автор:
Vyatskaya
Дата публикации:
12:32
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21 апреля вечером начался снег, который завалил город Киров. 22 апреля снегопад продолжается.

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