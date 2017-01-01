Апрельская зима в Кирове
- Автор:
- Vyatskaya
- Дата публикации:
- 12:32
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- 27
21 апреля вечером начался снег, который завалил город Киров. 22 апреля снегопад продолжается.
- 27
21 апреля вечером начался снег, который завалил город Киров. 22 апреля снегопад продолжается.
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