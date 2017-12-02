Плохое состояние больницы в поселке Килемары в Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 12:35

37

37 0

Здание Килемарской районной больницы приходит в негодность. Водостоки не доходят до земли, а вода из них льется под фундамент. Местами есть уже промывы. Это ведет к разрушению фундамента. Территория больницы засыпана угольным шлаком. Куда смотрит Ростехнодзор и руководство больницы. Данный шлак, на сколько нам известно, не брался на экспертизу, и что в нем содержится мы не знаем, да и никто не знает. В некоторых местах на территории больницы в асфальте появились ямы глубиной до полуметра. По сути, на наших глазах происходит уничтожение здания больницы.