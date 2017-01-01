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Последствия непогоды в южном округе столицы

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:23
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Последствия разгула стихии 21 апреля в южном округе столицы. В разных районах можно заметить поваленные деревья, заборы и дорожные знаки.

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