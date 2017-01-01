Последствия непогоды в южном округе столицы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 12:23
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- 27
Последствия разгула стихии 21 апреля в южном округе столицы. В разных районах можно заметить поваленные деревья, заборы и дорожные знаки.
- 27
Последствия разгула стихии 21 апреля в южном округе столицы. В разных районах можно заметить поваленные деревья, заборы и дорожные знаки.
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