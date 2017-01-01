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Фестивальные павильоны устанавливают в центре столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:53
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Столица готовится к музыкальному фестивалю "A cappella" . В центральной части города устанавливают ярмарочные павильоны.

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