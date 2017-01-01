Фестивальные павильоны устанавливают в центре столицы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:53
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- 28
Столица готовится к музыкальному фестивалю "A cappella" . В центральной части города устанавливают ярмарочные павильоны.
- 28
Столица готовится к музыкальному фестивалю "A cappella" . В центральной части города устанавливают ярмарочные павильоны.
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