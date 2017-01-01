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Последствия урагана в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:07
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Еще не везде успели развернуть повернутые от сильных порывов ветра светофоры, где-то еще лежат не распиленные деревья, валяются урны.

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