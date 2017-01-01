Последствия урагана в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:07
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- 22
Еще не везде успели развернуть повернутые от сильных порывов ветра светофоры, где-то еще лежат не распиленные деревья, валяются урны.
- 22
Еще не везде успели развернуть повернутые от сильных порывов ветра светофоры, где-то еще лежат не распиленные деревья, валяются урны.
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