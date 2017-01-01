В Кирове продолжается апрельский снегопад
- Автор:
- Екатерина Плотникова
- Дата публикации:
- 18:07
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- 25
Продолжительный снегопад привел к коллапсу на дорогах Кирова.
- 25
Продолжительный снегопад привел к коллапсу на дорогах Кирова.
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