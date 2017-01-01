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Апрельский снег на северо-востоке столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:09
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В столице вечером пошёл кратковременный снег. Температура воздуха составляет 3 градуса тепла.

  • 17
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