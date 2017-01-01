Апрельский снег на северо-востоке столицы
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 19:09
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- 17
В столице вечером пошёл кратковременный снег. Температура воздуха составляет 3 градуса тепла.
- 17
В столице вечером пошёл кратковременный снег. Температура воздуха составляет 3 градуса тепла.
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