Метель обрушилась на юго-восток Москвы

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 19:30

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На юго-востоке Москвы началась метель. Небо плотно затянуто облаками. На улице прохладно, дует небольшой ветер. Столбик термометра опустился до +3°C.