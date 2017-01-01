Метель обрушилась на юго-восток Москвы
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 19:30
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- 32
На юго-востоке Москвы началась метель. Небо плотно затянуто облаками. На улице прохладно, дует небольшой ветер. Столбик термометра опустился до +3°C.
- 32
На юго-востоке Москвы началась метель. Небо плотно затянуто облаками. На улице прохладно, дует небольшой ветер. Столбик термометра опустился до +3°C.
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