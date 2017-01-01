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Метель обрушилась на юго-восток Москвы

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
19:30
  • 32
  • 1

На юго-востоке Москвы началась метель. Небо плотно затянуто облаками. На улице прохладно, дует небольшой ветер. Столбик термометра опустился до +3°C.

  • 32
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    19:46
    Иди почитай википедию что такое метель
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