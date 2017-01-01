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На набережной Шитова в выселенном здании произошел пожар

Автор:
oklend78
Дата публикации:
20:03
  • 46
  • 1

На востоке Москвы набережной Шитова в выселенном здании на территории бывшей больницы произошел пожар.

  • 46
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    21:18
    Нет такой набережной. Корректный адрес: набережная Шитова.
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