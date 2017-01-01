На набережной Шитова в выселенном здании произошел пожар
- Автор:
- oklend78
- Дата публикации:
- 20:03
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- 46
На востоке Москвы набережной Шитова в выселенном здании на территории бывшей больницы произошел пожар.
- 46
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23:21 | Sargo
На востоке Москвы набережной Шитова в выселенном здании на территории бывшей больницы произошел пожар.
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