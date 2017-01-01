Городской велопрокат готовится к открытию

Автор: tim777 Дата публикации: 21:50

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Сезон работы велопроката откроется в Москве 25 апреля. В этот день начнут работать все городские станции проката велосипедов. «В прошлом году в городе работало 380 станций, а в новом сезоне мы увеличим их количество до 430. Горожанам будет доступно 4,3 тысячи велосипедов, в том числе 260 электробайков», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Расценки на аренду велосипедов в новом сезоне не изменятся. «Благодаря банку-партнеру, с которым город несет всю финансовую нагрузку на содержание парка велосипедов, цены удается сдерживать. Операционные расходы по проекту окупаются, инвестиционные — нет, но так во многих странах мира», — отметил Максим Ликсутов. Прошлый сезон велопроката длился с 29 апреля по 1 ноября. Он стал рекордным по количеству поездок. Москвичи и гости столицы прокатились на городских велосипедах почти 2,4 миллиона раз. В 2016 году горожане использовали столичный велопрокат 1,6 миллиона раз, а в 2015-м — 880 тысяч раз. Единый городской велопрокат начал работать в 2013 году. Тогда было 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Каждый год к сети планируется добавлять по 50 станций и 500 велосипедов. К 2019 году число пунктов увеличится до 480, велосипедов в них будет 4,6 тысячи.