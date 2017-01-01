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Работы по обновлению дорожной разметки на Большой Якиманке

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:51
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С началом весеннего сезона в столице городскими службами проводятся плановые работы по обновлению и нанесению дорожной разметки. Так, в центре Москвы на улице Большая Якиманка были проведены работы по обновлению дорожной разметки по нечётной стороне улицы. В районе дома №45 часть проезжей части была огорожена для производства работ. Были выставлены специальные сигнальные конуса, а внутри в зоне проведения работ обновлена полоса "А", а также в местах пересечений нанесена "вафельная разметка".

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Комментарии (1)

  • tim777
    23:19
    АГН в 23:00: http://www.mskagency.ru/materials/2774194
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23:21 | Sargo
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13.04 13:28 | denis947
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