Работы по обновлению дорожной разметки на Большой Якиманке

Автор: tim777 Дата публикации: 21:51

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С началом весеннего сезона в столице городскими службами проводятся плановые работы по обновлению и нанесению дорожной разметки. Так, в центре Москвы на улице Большая Якиманка были проведены работы по обновлению дорожной разметки по нечётной стороне улицы. В районе дома №45 часть проезжей части была огорожена для производства работ. Были выставлены специальные сигнальные конуса, а внутри в зоне проведения работ обновлена полоса "А", а также в местах пересечений нанесена "вафельная разметка".