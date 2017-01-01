В Кирове из-за снегопада буксуют автобусы
- Автор:
- Plo_Kate
- Дата публикации:
- 21:56
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- 19
Автобус буксует. Уже давно валит обильный снег, а дороги не чистили.
- 19
Автобус буксует. Уже давно валит обильный снег, а дороги не чистили.
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