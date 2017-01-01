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В Кирове из-за снегопада буксуют автобусы

Автор:
Plo_Kate
Дата публикации:
21:56
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Автобус буксует. Уже давно валит обильный снег, а дороги не чистили.

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Комментарии (0)

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