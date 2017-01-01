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На станции метро "Сокольники" заканчивается подготовка к открытию туалетного модуля

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22.04 23:20
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На станции метро "Сокольники" заканчиваются пуско-наладочные работы туалетного модуля. Дизайн туалета разработан таким образом, чтобы не портить внешний вид станции: отделка модульного комплекса напоминает оригинальный мрамор, использованный в оформлении станции. Всего выбрано 38 площадок для кабинок на 25 станциях метро. Туалеты установят там, где они не будут мешать проходу пассажиров. Следить за чистотой и исправностью мобильных туалетных комплексов будет подрядчик в течение 10 лет. Он должен будет обеспечивать уборку каждой санитарной комнаты не реже семи раз в сутки. Если туалетный комплекс испортят вандалы, то подрядчик также за свой счет обязан будет привести все в порядок. Площадки для туалетных комплексов выбирались так, чтобы кабинки не мешали проходу пассажиров. Их разместят в переходах между станциями или в вестибюлях за турникетными линиями.

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