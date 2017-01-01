В Зеркальном канале «Аптекарского огорода» первым в Москве заработал плавающий фонтан

Автор: Uwis Дата публикации: 22.04 23:48

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Задача плавающего фонтана - максимально насытить воду кислородом, чтобы японские карпы кои, которых в ближайшие дни сюда переселят, оставались здоровыми и уютно себя чувствовали. В рамках весеннего фестиваля цветов в саду сейчас цветут тюльпаны, нарциссы, необозримые ковры медовых первоцветов, кандыки, верески, подснежники, альпийские фиалки, примулы, редкие орхидеи, кактусы и другие растения.