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В Зеркальном канале «Аптекарского огорода» первым в Москве заработал плавающий фонтан

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22.04 23:48
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Задача плавающего фонтана - максимально насытить воду кислородом, чтобы японские карпы кои, которых в ближайшие дни сюда переселят, оставались здоровыми и уютно себя чувствовали. В рамках весеннего фестиваля цветов в саду сейчас цветут тюльпаны, нарциссы, необозримые ковры медовых первоцветов, кандыки, верески, подснежники, альпийские фиалки, примулы, редкие орхидеи, кактусы и другие растения.

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