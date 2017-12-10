Туристов сняли с рейса "Москва-Анталья" во "Внуково"
- Автор:
- samovar111
- Дата публикации:
- 08:34
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- 91
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Сняли с рейса в связи с заменой судна меньшей вместительностью. 42 пассажира, в том числе после сдачи багажа и получения посадочных талонов. Многие с детьми. Туроператор "Tui". Авиакомпания "I FLY", рейс номер I 4-4401 от 23.04.2018 вылетом в 4.00 "Москва-Анталья". Продержали в аэропорту с 1.00 до 5.00. Разместили в гостинице. Обещают вылет 23.04.18 в 20.40, но на 90% и с посадкой в Стамбуле. Не можем вылететь на отдых".
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