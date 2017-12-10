Туристов сняли с рейса "Москва-Анталья" во "Внуково"

Автор: samovar111 Дата публикации: 08:34

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91 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206260

Десятки пассажиров никак не могут улететь на отдых в Турцию из-за того, что их сняли с рейса в аэропорту "Внуково". По словам мобильного репортёра, инцидент случился из-за того, что в последний момент самолёт, на котором должны были лететь отдыхающие, заменили судном меньшей вместительностью. И часть людей остались ждать нового рейса, которым они смогут, наконец, отправиться на отдых. Как рассказывает очевидец, вылет предварительно перенесли на 20:40.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Сняли с рейса в связи с заменой судна меньшей вместительностью. 42 пассажира, в том числе после сдачи багажа и получения посадочных талонов. Многие с детьми. Туроператор "Tui". Авиакомпания "I FLY", рейс номер I 4-4401 от 23.04.2018 вылетом в 4.00 "Москва-Анталья". Продержали в аэропорту с 1.00 до 5.00. Разместили в гостинице. Обещают вылет 23.04.18 в 20.40, но на 90% и с посадкой в Стамбуле. Не можем вылететь на отдых".