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Туристов сняли с рейса "Москва-Анталья" во "Внуково"

Автор:
samovar111
Дата публикации:
08:34
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Десятки пассажиров никак не могут улететь на отдых в Турцию из-за того, что их сняли с рейса в аэропорту "Внуково". По словам мобильного репортёра, инцидент случился из-за того, что в последний момент самолёт, на котором должны были лететь отдыхающие, заменили судном меньшей вместительностью. И часть людей остались ждать нового рейса, которым они смогут, наконец, отправиться на отдых. Как рассказывает очевидец, вылет предварительно перенесли на 20:40.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Сняли с рейса в связи с заменой судна меньшей вместительностью. 42 пассажира, в том числе после сдачи багажа и получения посадочных талонов. Многие с детьми. Туроператор "Tui". Авиакомпания "I FLY", рейс номер I 4-4401 от 23.04.2018 вылетом в 4.00 "Москва-Анталья". Продержали в аэропорту с 1.00 до 5.00. Разместили в гостинице. Обещают вылет 23.04.18 в 20.40, но на 90% и с посадкой в Стамбуле. Не можем вылететь на отдых".

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Комментарии (2)

  • mreportertv
    08:49
    Уважаемый мобильный репортёр, уточните, пожалуйста, актуальна ли на данный момент информация о задержке рейса до 20.40? Или Вы уже улетели в Турцию?
  • samovar111
    09:04
    Нет не улетели. Мы в гостинице. Пока информации никакой нет.
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