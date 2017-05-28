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Жители Пермского края проснулись в зимней сказке

Автор:
Марк
Дата публикации:
09:31
  • 42
  • 2

Накануне жители города Губаха, что в Пермском крае, проснулись в зимней сказке. Улицы и дороги замело весенним снегом. Да не просто снегом, а настоящим снегопадом. Эти кадры прислал местный мобильный репортёр. По словам автора ролика, всего за день до "снегокалипсиса" на улицах уже практически нигде не было снега. Но погода оказалась весьма переменчивой. Теперь всюду намело белые сугробы.

  • 42
  • 2

Комментарии (2)

  • mreportertv
    11:02
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  • Марк
    11:47
    Уже оставил!)
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