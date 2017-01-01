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Всероссийский субботник не коснулся города Иланского

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
10:50
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Всероссийский субботник прошёл мимо улицы Голованя, что в городе Иланский Красноярского края. Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, вдоль виадука, который ведёт к железнодорожному вокзалу, по-прежнему растут горы мусора. Кругом пустые пакеты, коробки, прочие бытовые отходы. Запах, как рассказывает местный житель, стоит кругом соответствующий.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"21 апреля проходил всероссийский субботник "Зеленая весна-2018". Вот только это мероприятие не коснулось города Иланского. 13 апреля я уже снимал этот район, и думал, что хоть на это администрация города отреагирует. Прошло 10 дней, всероссийский субботник 21 числа прошёл, а мусор как был, так и остался. Побеседовал с проходящей мимо местной жительницей. Оказалось, что администрация год назад убиралась здесь, но почему-то в этом году не спешит это делать".


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