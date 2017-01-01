Всероссийский субботник не коснулся города Иланского
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 10:50
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- 21
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"21 апреля проходил всероссийский субботник "Зеленая весна-2018". Вот только это мероприятие не коснулось города Иланского. 13 апреля я уже снимал этот район, и думал, что хоть на это администрация города отреагирует. Прошло 10 дней, всероссийский субботник 21 числа прошёл, а мусор как был, так и остался. Побеседовал с проходящей мимо местной жительницей. Оказалось, что администрация год назад убиралась здесь, но почему-то в этом году не спешит это делать".
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21.04 16:49 | Егор Лысиков
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