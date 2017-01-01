В Иланском оживлённая проезжая часть усыпана выбоинами

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 12:02

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206270

Ни разметки, ни ровного асфальта. Такую ситуацию наблюдают автомобилисты практически в самом центре города Иланский, что в Красноярском крае. По словам мобильного репортёра, дорожное полотно на улице Красной сплошь покрыто трещинами и выбоинами. При этом, движение на этом участке путепровода довольно оживлённое: здесь находится много магазинов и УПФР по Иланскому району.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Это одна из центральных улиц Иланского - улица Красная. Здесь расположено отделение Сбербанка, Управление Пенсионного Фонда России по Иланскому району, торговые центры. И на оживлённой улице я нахожу ужасное состояние дороги. Дорога разбита полностью, везде трещины, ямы. По словам местных жителей, эту улицу никогда полноценно не ремонтировали. Только латали ямы. Вот так заботятся об одной из главных улиц города".