В Иланском не торопятся восстанавливать разрушенную тротуарную плитку
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 12:02
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- 19
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Сегодня я решил повторно проинспектировать площадь возле водонапорной башни - достопримечательности нашего города, которая одновременно является объектом культуры регионального значения. Уже третью неделю подряд наша администрация так и не приступает к повторному ремонту площади, которая уже пострадала от некачественного ремонта зимы 2017 года. Третью неделю подряд на площади лежит куча песка, которую неизвестно кто привез и рассыпал и неизвестно зачем оставил. Площадь в ужасном состоянии - некоторые плиты уложены криво, некоторые разрушены".
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18.04 23:52 | vjnmrf10
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