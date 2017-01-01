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В Иланском не торопятся восстанавливать разрушенную тротуарную плитку

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
12:02
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Испытание зимой не прошли работы по благоустройству территории возле Водонапорной башни - памятника культуры краевого значения в Иланском. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал вот эти кадры. Тротуарная плитка стала разрушаться. Но ремонтировать дефекты полотна, по словам автора ролика, не торопятся.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Сегодня я решил повторно проинспектировать площадь возле водонапорной башни - достопримечательности нашего города, которая одновременно является объектом культуры регионального значения. Уже третью неделю подряд наша администрация так и не приступает к повторному ремонту площади, которая уже пострадала от некачественного ремонта зимы 2017 года. Третью неделю подряд на площади лежит куча песка, которую неизвестно кто привез и рассыпал и неизвестно зачем оставил. Площадь в ужасном состоянии - некоторые плиты уложены криво, некоторые разрушены".

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