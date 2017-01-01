В Москве реставрируют вестибюль станции метро «Курская»
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 12:20
-
- 16
Ход работ по реставрации архитектурной группы арок и фасада вестибюля станции метро «Курская».
- 16
Ещё
50
22.04 23:20 | Uwis
Ход работ по реставрации архитектурной группы арок и фасада вестибюля станции метро «Курская».
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)