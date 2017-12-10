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Пассажиры возмущены задержкой рейса "Москва - Анталья" во "Внуково"

Автор:
samovar111
Дата публикации:
15:31
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42 пассажира не поместились в самолёт авиакомпании "I FLY" в аэропорту "Внуково". По словам мобильного репортёра, самолёт заменили судном меньших размеров. И несколько десятков человек остались "за бортом". Пассажиры, чей отдых с самого начала оказался испорчен, попытались выяснить причины задержки рейса, а также узнать, кто им возместит ущерб за проведенный в гостинице, а не на пляже Антальи день.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

""Сняли с рейса в связи с заменой судна меньшей вместительностью. 42 пассажира, в том числе после сдачи багажа и получения посадочных талонов. Многие с детьми. Туроператор "Tui". Авиакомпания "I FLY", рейс номер I 4-4401 от 23.04.2018 вылетом в 4.00 "Москва-Анталья". Продержали в аэропорту с 1.00 до 5.00. Разместили в гостинице. Обещают вылет 23.04.18 в 20.40, но на 90% и с посадкой в Стамбуле. Не можем вылететь на отдых.

До сих не можем получить никакой информации о вылете. Горячие линии авиакомпании и туроператора не отвечают. Мы в гостинице. Питанием нас обеспечили, но хотелось бы улететь на отдых".

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