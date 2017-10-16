Пассажир рейса 4101 "Москва - Анталья" во "Внуково" рассказывает об отношении авиаперевозчика к "оставшимся за бортом"
- Автор:
- sadovoi.mikhail2016
- Дата публикации:
- 00:21
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Сняли 40 пассажиров с рейса авиакомпании i-fly. 23.04.18 рейс 4101 Внуково-анталья на 4:00. С туроператором tui.42 пассажира не поместились в самолёт авиакомпании "I FLY" рейс 4101 в аэропорту "Внуково". По словам мобильного репортёра, самолёт заменили судном меньших размеров. И несколько десятков человек остались "за бортом". Пассажиры, чей отдых с самого начала оказался испорчен, были размещены в гостинице, больше похожей на общежитие, питание им предоставлено не было.
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16.10.2017 14:03 | mreportertv
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