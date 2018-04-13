Тракторист помог потушить горящий автомобиль в Серпухове (13.04.18.)

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Сегодня стали известны подробности происшествия, произошедшего 10 дней назад. Автолюбитель на легенде советского автопрома "Москвич 2141" остановился у перекрёстка, но внезапно моторный отсек автомобиля вспыхнул ярким пламенем. Проезжавшие мимо водители бросились на помощь и пытались погасить огонь из собственных огнетушителей, но этого было недостаточно. Проезжавший по противоположной стороне перекрёстка водитель за рулём поливального трактора, принадлежащего МУП "Комбинат благоустройства" при Администрации г. Серпухова издалека заметил пожар и поспешил на помощь. Он не только смог полностью погасить огонь из поливальной бочки с водой, но и помог эвакуировать пострадавшую машину на тросе. Страна должна знать своих героев.