Неизвестного происхождения субстанция появилась на поверхности Водоотводного канала

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:57

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На поверхности Водоотводного канала появилась неизвестного происхождения субстанция, внешне очень похоже на плесень.