Неизвестного происхождения субстанция появилась на поверхности Водоотводного канала
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 22:57
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- 15
На поверхности Водоотводного канала появилась неизвестного происхождения субстанция, внешне очень похоже на плесень.
- 15
На поверхности Водоотводного канала появилась неизвестного происхождения субстанция, внешне очень похоже на плесень.
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