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Неизвестного происхождения субстанция появилась на поверхности Водоотводного канала

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:57
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На поверхности Водоотводного канала появилась неизвестного происхождения субстанция, внешне очень похоже на плесень.

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