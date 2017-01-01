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Подготовка купола филармонии в парке Зарядье к весенне-летнему сезону

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:53
  • 17
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В Зарядье работники парка готовят купол филармонии к весенне-летнему сезону.

  • 17
  • 0

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