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Гала-концерт лауреатов фестиваля "Этот день мы приближали как могли..." состоялся в Московском дворце пионеров

Автор:
tim777
Дата публикации:
23.04 19:16
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23 апреля в Московском дворце пионеров состоялся гала-концерт фестиваля художественного творчества ветеранов педагогического труда и обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, под девизом «Этот день мы приближали, как могли…», посвящённого 75-летию Сталинградской и Курской битв «Этот день мы приближали как могли…» - таков в этом году девиз фестиваля, посвящённого 75-летию Сталинградской и Курской битв - двум ключевым сражениям Великой Отечественной войны, которые по праву зовутся историками «коренным переломом». Память о них священна для каждого из нас. В этом году фестиваль поразил жюри и зрителей разнообразием номеров и оригинальностью творческих решений. На гала-концерте были исполнены лучшие творческие номера. Лауреаты подарили собравшимся свои песни, стихи и яркие танцевальные произведения.

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