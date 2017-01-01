Гала-концерт лауреатов фестиваля "Этот день мы приближали как могли..." состоялся в Московском дворце пионеров

Автор: tim777 Дата публикации: 23.04 19:16

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23 апреля в Московском дворце пионеров состоялся гала-концерт фестиваля художественного творчества ветеранов педагогического труда и обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, под девизом «Этот день мы приближали, как могли…», посвящённого 75-летию Сталинградской и Курской битв «Этот день мы приближали как могли…» - таков в этом году девиз фестиваля, посвящённого 75-летию Сталинградской и Курской битв - двум ключевым сражениям Великой Отечественной войны, которые по праву зовутся историками «коренным переломом». Память о них священна для каждого из нас. В этом году фестиваль поразил жюри и зрителей разнообразием номеров и оригинальностью творческих решений. На гала-концерте были исполнены лучшие творческие номера. Лауреаты подарили собравшимся свои песни, стихи и яркие танцевальные произведения.