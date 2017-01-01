Фонтаны на Кадашевской набережной подготовили к запуску

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:48

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Фонтаны на Кадашевской набережной подготовили к запуску. Уже совсем скоро они будут радовать горожан и гостей столицы.