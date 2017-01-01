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Первые одуванчики распустились в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:40
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Деревья и цветы просыпаются. В столице появились первые одуванчики, на деревьях в центральной части города уже появилась листва.

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