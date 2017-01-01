Работа коммунальных служб в городе Кирове

Автор: Sklava1985 Дата публикации: 00:52

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Город Киров, новый микрорайон Чистые пруды. Единственная дорога по которой ездят на работу около 25000 человек каждый день. Коммунальные службы решили подождать, когда снег сам растает и ямы сами затянутся.

Коммунальный беспредел в Кирове. Видео 1

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206306

Весь день езжу по городу, не видела ни одну коммунальную машину. При этом в городе полный коллапс. Неочищенные дороги замёрзли, образовав ямы на ровной дороге. Машины двигаются со скоростью 20 километров в час.