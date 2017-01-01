Работа коммунальных служб в городе Кирове
- Автор:
- Sklava1985
- Дата публикации:
- 00:52
-
- 15
Город Киров, новый микрорайон Чистые пруды. Единственная дорога по которой ездят на работу около 25000 человек каждый день. Коммунальные службы решили подождать, когда снег сам растает и ямы сами затянутся.
Весь день езжу по городу, не видела ни одну коммунальную машину. При этом в городе полный коллапс. Неочищенные дороги замёрзли, образовав ямы на ровной дороге. Машины двигаются со скоростью 20 километров в час.
- 15
Ещё
98
23.04 09:31 | Марк
37
23.04 18:07 | Leobr
30
23.04 18:04 | Evgen.3098
23
23.04 22:40 | LaimeLaim
71
22.04 21:56 | Plo_Kate
Комментарии (0)