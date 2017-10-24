s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Первая репетиция парада Победы состоялась в центре Москвы

Первая репетиция парада Победы состоялась в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:10
  • 27
  • 0

23 апреля с 9 часов вечера движение транспорта по Тверской улице было перекрыто из-за проведения первой репетиции Парада победы. От Пушкинской площади Тверская улица была перекрыта тяжелыми самосвалами, а на отрезке до Манежной площади военными отрабатывались движения и строевой шаг в колонне. Горожане гуляющие поздним вечером по центру города с интересом наблюдали за происходящим. Некоторые снимали репетицию военных на камеры мобильных устройств.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
01:16 | Uwis
Билеты в ГМИИ имени Пушкина подорожают с 25 апреля
12 0
00:46 | Uwis
Первая пешая репетиция парада Победы прошла в Москве
87 0
24.10.2017 14:25 | Artem_077
Обстановка на Красной площади в Москве, где начинается репетиция марша 1941-го года