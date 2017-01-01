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Строительство платформ для поездов МЦД на станции "Царицыно"

Автор:
denis947
Дата публикации:
01:00
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На Курском направлении московской железной дороги полным ходом идут работы по сооружению инфраструктуры для будущих Московских центральных диаметров (МЦД). Через ж/д станцию "Царицыно" в южном округе города пройдет маршрут МЦД-2 Нахабино -Подольск, который будет иметь длину 80 километров, время в пути составит 1 час 40 минут. Маршрут включит в себя 36 остановок, среди которых 14 будут иметь пересадку на метро и/или железную дорогу. Планируется что по маршруту будет использоваться 57 поездов. На платформе "Царицыно" сооружают дополнительные платформы и подходы к метро. Над платформами уже установили навесы, будет удобная современная навигация и единое транспортрное пространство с удобной пересадкой на метро и общественный транспорт.

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