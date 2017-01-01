s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Билеты в ГМИИ имени Пушкина подорожают с 25 апреля

Билеты в ГМИИ имени Пушкина подорожают с 25 апреля

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:16
  • 24
  • 0

С 25 апреля билеты в ГМИИ имени Пушкина станут дороже. Стоимость входа в главное здание или галерею искусств стран Европы и Америки составит 400 рублей, для льготных категорий - 200 рублей. За комплексный визит в оба здания нужно отдать 600 рублей. Мемориальную квартиру Рихтера можно посетить за 250 рублей. Учебный художественный музей становится бесплатным для посетителей. В музее отметили, что цена на билеты на менялась уже пять лет и данные меры приняты из-за роста затрат на содержание галереи и для сохранения льгот для отдельных категорий граждан.

  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
02:43 | Uwis
Москва начинает стремительно зеленеть
43 2
24.03 12:45 | Uwis
В кассах Большого театра началась продажа билетов на балет "Нуреев"