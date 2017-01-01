Билеты в ГМИИ имени Пушкина подорожают с 25 апреля

Автор: Uwis Дата публикации: 01:16

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С 25 апреля билеты в ГМИИ имени Пушкина станут дороже. Стоимость входа в главное здание или галерею искусств стран Европы и Америки составит 400 рублей, для льготных категорий - 200 рублей. За комплексный визит в оба здания нужно отдать 600 рублей. Мемориальную квартиру Рихтера можно посетить за 250 рублей. Учебный художественный музей становится бесплатным для посетителей. В музее отметили, что цена на билеты на менялась уже пять лет и данные меры приняты из-за роста затрат на содержание галереи и для сохранения льгот для отдельных категорий граждан.