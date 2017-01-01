Москва начинает стремительно зеленеть
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 02:43
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- 9
Несмотря на катаклизмы погоды, листья на деревьях этой весной распускаются раньше, чем обычно.
- 9
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23.04 22:46 | LaimeLaim
Несмотря на катаклизмы погоды, листья на деревьях этой весной распускаются раньше, чем обычно.
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