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"Весенние голоса" - поэтический вечер в Санкт-Петербурге. Мойка 12

Автор:
Leobr
Дата публикации:
03:17
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"Весенние голоса" - название и тема апрельского 22.04.2018 г поэтического вечера питерских поэтов. Тема не случайно весенняя. А проводятся они на разные темы ежемесячно по всемирно известному адресу Санкт-Петербург, Мойка 12. Читали стихи молодые поэты и их наставники, звучала и авторская песня. Завершился вечер творческим сюрпризом - один из участников исполнил две свои песни под игру гуслей.

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