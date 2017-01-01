В Москве произошло ДТП на 107-м км МКАД

Автор: Voplowauwii Дата публикации: 09:37

29

29 0

Авария с участием трёх автомобилей произошла во вторник утром на внутренней стороне МКАД. На 107-м километре автодороги столкнулись фура, легковушка и автомобиль "Фотон". По словам очевидцев, от удара большегруз встал по диагонали во второй левой полосе. "Фотон" по касательной задел отбойник, а легковую машину развернуло почти на 180 градусов. "На первый взгляд, серьезных травм у людей нет. Ждут полицию," - сообщает наш мобильный репортёр.