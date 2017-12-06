s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снегопад парализовал движение на трассе М5 в Челябинской области

Снегопад парализовал движение на трассе М5 в Челябинской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:58
  • 29
  • 0

Выпавший на Южном Урале снег парализовал движение транспорта на участке трассы М5. По словам автора этого ролика, машины не могли взобраться на 11-километровый подъём, который из-за слякоти превратился в непреодолимое препятствие как для легкового транспорта, так и для большегрузов. Водители призывали друг друга быть осторожными на дороге и учитывать сложившиеся в регионе сложные погодные условия.
Видео: Instagram / nastasi151

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

52 0
19.04 16:04 | dronovmisa
Автобусы и маршрутки объезжают пробку по газону на улице Верхние поля в Москве
83 2
12.04 12:19 | viktor_tarasov_1959
Сильный снегопад обрушился на Южноуральск
397 0
22.03 10:27 | Vpza94
Фуры столкнулись на трассе М5 в Московской области
116 0
06.02 19:22 | grinpavel2033
Трамвайный коллапс образовался на северо-востоке Москвы
246 1
06.12.2017 12:35 | Елена Черная
Огромная пробка образовалась на трассе М5 после снегопада в Самарской области (ВИДЕО)