Жители Мордовии жалуются на плохую дорогу из Темникова в Саров
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 14:43
-
- 55
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Республика Мордовия, участок дороги между районным центром городом Темников и посёлком Жегалово, по дороге на город Саров. Участок дороги около 4-5 км, уже несколько лет находится в плачевном состоянии. Ремонт не производится, а тот, который начинают, бросают на полпути. Все разваливается заново".
- 55
Ещё
12
15:47 | 89120168785
72
19.04 13:25 | summit
Комментарии (0)