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Жители Мордовии жалуются на плохую дорогу из Темникова в Саров

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:43
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"Дорога мучений" пролегает между городом Темников и городом Саров в Республике Мордовия. По словам мобильного репортёра, ямы здесь бывают порой по колено. Ехать по такому асфальту, как рассказывает автомобилист, - сплошная мука. При этом, протяжённость непроезжей проезжей части - около пяти километров.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Республика Мордовия, участок дороги между районным центром городом Темников и посёлком Жегалово, по дороге на город Саров. Участок дороги около 4-5 км, уже несколько лет находится в плачевном состоянии. Ремонт не производится, а тот, который начинают, бросают на полпути. Все разваливается заново".

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