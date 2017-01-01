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В Саратове дворы зарастают мусором

Автор:
Kerri.k
Дата публикации:
14:34
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Потёмкинские деревни обнаружил мобильный репортёр на одной из улиц Саратова. По словам местного жителя, на улице Чернышевского - всегда чистота. Но стоит свернуть с главной улицы на второстепенную - взору открываются весьма неблаговидные картины: горы мусора, которые растут во дворах жилых домов. Эти кадры запечатлены у дома №1, что в 3-ем Солдатском проезде.


Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Город убирают, красят бордюры, ограждения, подметают главную улицу Чернышевского, ведущую в заводской район. Но стоит отклониться чуть во дворы, и можно увидеть ужасающую картину. "Вечные горы мусора", которые не убираются годами по адресу 3-ий Солдатский проезд, д.1. Самое интересное,, что жители этого дома убирают перед подъездом, красят лавочку, а за дом, видимо, весь мусор и выносят или кидают из окна - чему не удивлюсь! Заглянул бы туда хоть один чиновник из администрации!".

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