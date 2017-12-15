s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Возложение цветов к памятной стелле на Якиманке

Возложение цветов к памятной стелле на Якиманке

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:47
  • 23
  • 0

Участники мероприятия на Якиманке возложили цветы к памятной стелле, расположенной на территории Московского горного университета. Мероприятие проводится в рамках акции "Сирень победы". В мероприятии приняли участие ветераны, местные жители района Якиманка и сотрудники районных организаций. После приветственных слов организаторов, собравшиеся возложили цветы к памятнику после чего в продолжение акции, приняли участие в высадке сирени в одном из скверов района Якиманка.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
14:49 | tim777
Акция "Сирень Победы" прошла в центре Москвы
76 0
00:46 | Uwis
Первая пешая репетиция парада Победы прошла в Москве
102 0
15.12.2017 16:54 | Uwis
Возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата выпускниками Московского высшего общевойскового командного училища
140 0
22.08.2017 06:25 | Валентин Ерочкин
В Рузаевке спасатели красят стелу на въезде в город