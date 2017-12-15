Возложение цветов к памятной стелле на Якиманке

Автор: tim777 Дата публикации: 14:47

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Участники мероприятия на Якиманке возложили цветы к памятной стелле, расположенной на территории Московского горного университета. Мероприятие проводится в рамках акции "Сирень победы". В мероприятии приняли участие ветераны, местные жители района Якиманка и сотрудники районных организаций. После приветственных слов организаторов, собравшиеся возложили цветы к памятнику после чего в продолжение акции, приняли участие в высадке сирени в одном из скверов района Якиманка.