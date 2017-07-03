Акция "Сирень Победы" прошла в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 14:49

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24 апреля в центре Москвы, в районе Якиманка, состоялась районная акция "Сирень Победы". Участники мероприятия высадили кусты сирени в сквере возле дома №35 на улице Большая Якиманка. Цветки сирени, как сообщают организаторы, имеют форму сердца и обладают неповторимым нежным запахом, а ещё именно этими цветами встречали победителей в далёком 1945 г. Высадка сирени как дань памяти ветеранам, тем людям которые защитили нас, защитили мир и дали нам возможность жить сегодня. Акция прошла в теплой дружеской обстановке с песнями и традиционной фронтовой кашей. На каждый высаженный куст сирени, участники акции повязали Георгиевские ленточки.