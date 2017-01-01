Жители Партизанска жалуются на несвоевременный вывоз мусора
- Автор:
- cvetik-cvetok
- Дата публикации:
- 15:25
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- 20
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Здравствуйте. Меня зовут Светлана. На протяжении длительного времени мы боремся с МУП "Городское хозяйство" за вывоз мусора. Контейнерная площадка у нас не оборудована так, как того требуют нормы СанПиН. Площадка не забетонирована, не ограждена, нет места под крупногабаритный мусор. Кроме того, баки проржавевшие, один из них почти без дна. А последние полгода мусор у нас вывозят только после того, как мы начинаем звонить во все инстанции и скандалить. Мы неоднократно обращались в Роспотребнадзор, звонили в администрацию, но все бесполезно. МУП "Городское хозяйство" вообще отказывается вывозить у нас мусор, ссылаясь на то, что сейчас у них на маршруте большие машины, и что они не могут развернуться в нашем дворе. В итоге, во дворе грязь и антисанитария".
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15:47 | 89120168785
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