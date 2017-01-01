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Жители Партизанска жалуются на несвоевременный вывоз мусора

Автор:
cvetik-cvetok
Дата публикации:
15:25
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Грязь и антисанитарию развели во дворе жилого дома в Партизанске. Из-за чего жителям улицы Индустриальной, по словам мобильного репортёра, приходится постоянно воевать с местными коммунальщиками. А все потому, что мусор из баков вывозят только по требованию жильцов. В итоге, контейнеры практически всегда переполнены, а кругом всё зарастает мусором.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Здравствуйте. Меня зовут Светлана. На протяжении длительного времени мы боремся с МУП "Городское хозяйство" за вывоз мусора. Контейнерная площадка у нас не оборудована так, как того требуют нормы СанПиН. Площадка не забетонирована, не ограждена, нет места под крупногабаритный мусор. Кроме того, баки проржавевшие, один из них почти без дна. А последние полгода мусор у нас вывозят только после того, как мы начинаем звонить во все инстанции и скандалить. Мы неоднократно обращались в Роспотребнадзор, звонили в администрацию, но все бесполезно. МУП "Городское хозяйство" вообще отказывается вывозить у нас мусор, ссылаясь на то, что сейчас у них на маршруте большие машины, и что они не могут развернуться в нашем дворе. В итоге, во дворе грязь и антисанитария".

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