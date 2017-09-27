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Грозный торнадо заставил понервничать жителей Флориды

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:27
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На этих кадрах - торнадо двух стихий, который заставил понервничать жителей Флориды. Внезапно сформировался над землёй в жилом районе, на фоне грозового фронта. Потом пошёл по воде, как будто прямо на автора ролика. Но всё же свернул в сторону и вернулся на сушу. Гигантская воронка вращалась с огромной скоростью и выглядела устрашающе. Однако серьёзного ущерба, как сообщается, не спровоцировала. Слегка потрепала крыши и облицовки домов, раскидала по округе мусор и растворилась в воздухе так же неожиданно, как появилась.
Видео: Liveleake

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