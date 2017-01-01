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В детской библиотеке города Тихвин создан уголок истории "Старая квартира"

Автор:
Leobr
Дата публикации:
22:15
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"Старая квартира" - так назвали в Тихвинской Центральной детской библиотеке уголок, в котором благодаря жителям города, которые принесли предметы быта - можно увидеть наглядно наше прошлое. На прошлой неделе здесь во время мероприятия "Библиосумерки" проводили для детей конкурс на знание нашей истории. Заведующая библиотекой Т. Г. Западова рассказывает историю создания этой экспозиции. И приглашает посетить её - благо библиотека находится в самом центре Тихвина.

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