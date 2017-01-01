В столице открылась пассажирская навигация
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 22:32
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- 19
В столице открылась пассажирская навигация. Горожане и гости столицы с удовольствием проводят время на воде и осматривают столичные достопримечательности.
- 19
В столице открылась пассажирская навигация. Горожане и гости столицы с удовольствием проводят время на воде и осматривают столичные достопримечательности.
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