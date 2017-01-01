Очистка акватории Москва-реки от мусора и веток
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 22:36
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- 17
Началась очистка акватории Москва-реки от мусора и веток. Работники вылавливают ветки и мусор и вывозят.
- 17
Началась очистка акватории Москва-реки от мусора и веток. Работники вылавливают ветки и мусор и вывозят.
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