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Очистка акватории Москва-реки от мусора и веток

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:36
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Началась очистка акватории Москва-реки от мусора и веток. Работники вылавливают ветки и мусор и вывозят.

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